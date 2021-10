Accord PS-EELV : l'opposition bas-normande estime qu'on "touche le fond"

L'inquiétude est de plus en plus grande dans la filière du nucléaire et notamment chez les personnels d'Areva La Hague.

Le PS et les Verts se sont finalement mis d'accord sur la reconversion du site de retraitement. Le paragraphe qui avait été retiré du précédent accord a été réintroduit.

Un accord vivement critiqué par l'opposition régionale qui estime qu'il a été signé « sur le dos des bas-normands ».

Bonus AUDIO / Pour Joël Bruneau, président du groupe UMP au Conseil Régional, on touche le fond...