Le-Havre. Alice au pays des Merveilles au Havre ce weekend grâce au bal des merveilles

Le bal des merveilles, c'est une opération montée dans le cadre de la démarche “famille plus”, un label lancé en 2006 auquel la ville du Havre a adhéré en 2008. Le but est de s'engager sur des accueils personnalisés dans les hébergements, des restaurants ou encore proposer des activités et animations à des tarifs accessibles.

Ici à l'approche du réveillon de Noël petits et grands, débutants ou confirmés, pourront s'essayer à la danse lors du goûter. Ce samedi 23 Décembre 2017 à 16h30 tout le monde prend place sur la piste du Magic Mirrors pour entrer dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Pendant environ deux heures le conte défilera et les musiques s'enchaîneront ; des musiques actuelles : rock et rap mais aussi des moments vintages avec le célèbre madison.

Éric Baudet nous en dit plus.

L'entrée fixée à 6€ (avec goûter pour les enfants), les accompagnateurs ne paient pas. Le bal peut accueillir une centaine de personnes mais il est conseillé tout de même de vous inscrire dès maintenant auprès de l'office de tourisme du Havre au 02 32 74 04 04.

Les détails de l'événement sur le site de l'office de tourisme du Havre et celui du Magic Mirrors.