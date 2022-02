Mondial de handball: Emmanuel Macron salue des femmes "hors du commun"

"L'exploit que vous avez réalisé est exceptionnel", a déclaré le chef de l'Etat aux handballeuses, qui lui ont remis un maillot de l'équipe de France.

Il a salué "un collectif de femmes hors du commun, qui ont chacune leur histoire, et qui ont montré un visage d'une grande solidarité". "C'est un formidable exemple", a-t-il lancé, en insistant sur le rôle de "modèle" des joueuses.

"Cette médaille ne pouvait pas mieux tomber parce qu'il se trouve qu'en 2018, on vous a préparé une échéance", a ajouté Emmanuel Macron, en référence à l'Euro qui se déroulera en France en fin d'année prochaine. "Je vous le dis tout de suite, et c'est pour ça que je voulais vous voir, il n'est même pas question qu'on ne le gagne pas", a-t-il déclaré.

Il a également évoqué les JO-2020 et ceux de 2024 à Paris, "où la France peut et doit nourrir de grands espoirs de médailles".

Les handballeuses, médaille d'or au cou et baskets aux pieds, étaient arrivées dans la cour de l'Elysée peu après 20h15 avec à leur tête leur entraîneur Olivier Krumbholz qui portait le trophée dans ses bras. Elles ont ensuite posé sur les marches pour une photo de groupe en compagnie du président, de sa femme Brigitte et de la ministre des Sports Laura Flessel.

Dans son discours, Macron a salué un "entraîneur hors norme". Olivier Krumbholz "a su entourer cette équipe avec son style tout particulier. Je souhaite pour ma part qu'il reste le plus longtemps possible."

"Ça fait plaisir, c'est une forme de reconnaissance", a ensuite réagi le sélectionneur, déjà champion du monde en 2003, devant la presse. "Il nous a mis la pression (pour l'Euro-2018, ndlr) et il a eu raison."

"On a ressenti beaucoup de fierté. Il a eu des mots chaleureux envers nous. On pense bien sûr à l'Euro mais pour le moment, on a envie de profiter de ce titre", a ajouté l'ailière Allison Pineau.

