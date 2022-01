Rouen. Football (Ligue 2, 19e journée) : pas de miracle pour QRM face à Brest

Le match

Malgré une nette domination pendant la première demi-heure de jeu, les Rouges et Jaunes se font surprendre à la 29è minute sur un but brestois inscrit par Bernard 1-0. Après la pause et une bonne entame de 2è mi-temps, les joueurs de Manu Da Costa parviennent à égaliser à la 59è mlinute par Marvin Gakpa mais rapidement, les Quevillos rouennais vont faire plusieurs erreurs défensives qui vont couter le match avec trois buts inscrits à la 64è, 69è et 83è minute par Diallo, Butin et Faussurier. Une défaite qui laisse les joueurs de QRM à la 19è place du classement à cinq point de Bourg-en-Bresse.

Les buts

29è: sur un centre un profondeur, Bernard contrôle le ballon dans la surface grâce à un marquage laxiste des défenseurs normands et parvient a tromper Delaunay.

QRM: 0 - Brest: 1

59è: sur un centre venant de la gauche, Mathieu Duhamel fait une remise de la tête parfaite dans la surface pour Marvin Gakpa qui contrôle et qui élimine le gardien adverse pour l'égalisation.

QRM: 1 - Brest: 1

64è: sur un centre coté droit dévié, Diallo parvient a adresser une tête qui termine dans la lucarne de Delaunay.

QRM: 2 - Brest: 1

69è : sur une mauvaise relance de Jordan Lefort, Faussurier s'infiltre dans la surface et sert parfaitement Butin qui n'a plus qu'a pousser le ballon au fond des filets.

QRM: 1 - Brest: 3

83è : sur un centre coté droit, Faussurirer reprend adroitement le ballon pour le 4è but des Brestois.

QRM: 1 - Brest: 4

La fiche

Arbitre : M. Perreau-Niel.

QRM : Delaunay, Clauss, Gobron, Sery, Lefort, Rogie (Caddy 46'), Oliveira, Basque (cap), Taufflieb (Tie-Bi 79'), Gakpa, Duhamel. Entraîneur : Manu Da Costa.

Brest : Larsonneur, Bernard, Belaud (cap), Castelletto, Weber, Sissoko (Charbonnier 79'), Pi, Coeff, Faussurier, Autret (Pintor 87'), Diallo (Butin 65'). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

Buts : QRM : Gakpa (59e), Brest : Bertrand (29e), Diallo (64e), Butin (69e), Faussurier (83e)

