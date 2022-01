Le-Havre. Patrimoine : les déclarations des ministres normands

Transparence oblige, les ministres ont dû se plier à la déclaration de leur patrimoine, rendue publique sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), vendredi 15 décembre 2017.

Le Premier ministre havrais, Édouard Philippe, a notamment déclaré un appartement parisien dont il est propriétaire à 50% et qui est estimé à 1,25 million d'euros. Il possède aussi 20% d'un appartement havrais estimé à 400 000 euros.

Le ministre de l'Économie Bruno le Maire, originaire de l'Eure a déclaré une maison dans les Pyrénées-Atlantiques, estimée à 150 000 euros, des parts dans une SCI pour le même montant et près de 222 000 d'épargne.

Sébastien Lecornu, loin de son ministre de tutelle

Dans la Manche, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, a déclaré sa maison de 130m2 estimée à 150 000 euros.

Sébastien Lecornu, ancien président de l'Eure et désormais secrétaire d'État, possède quant à lui un appartement de 65m2 d'une valeur de 140 000 euros, bien loin donc de son ministre de tutelle Nicolas Hulot qui est multimillionnaire. Le ministre de la Transition écologique et solidaire possède de l'immobilier pour 2,8 millions d'euros, avec notamment une maison de 334 m2 en Corse, une société, Éole pour 3,1 millions d'euros et pas moins de 9 véhicules : voitures, motos et bateau.

