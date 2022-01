Caen. Hockey : les Drakkars ont trouvé leur rythme de croisière à mi-saison

Qu'il semble loin le temps où les Drakkars de Caen (Calvados) se morfondaient à la 13e, puis à la 14e place du classement de Division 1. Désormais huitièmes après quatre victoires en cinq matchs, les Normands sont plein de certitudes avant de recevoir Brest (Finistère) ce samedi 16 décembre 2017.

"A nous d'être réguliers"

Les Brestois, deuxièmes du championnat sont eux aussi en pleine confiance comme l'explique Luc Chauvel : "C'est un gros morceau, ils ont la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque du championnat mais cela ne nous empêche pas d'être ambitieux. Le milieu de tableau est très serré, quand on gagne on peut se retrouver en haut et quand on perd on est vite en bas donc à nous d'être réguliers".

En effet, les Drakkars, huitièmes avec 17 points ne sont que 2 points devant Annecy, quatorzième et dernier, un coup d'éclat devant Brest assurerait à Caen des fêtes plus sereines.

