Caen. Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars assommés par Brest ! 

Lourde défaite (1-5) pour les Drakkars de Caen (Calvados) ce samedi 16 décembre 2017 contre Brest (Finistère). Asphyxiés dès le premier tiers, les Caennais ont encaissé 3 buts en 2 minutes contre le deuxième de Division 1 et terminaient le premier quart menés 0-4. La réaction de Scott Brannon en fin de deuxième tiers n'a pas permis de rattraper les Brestois, qui ont même enfoncé le clou. Caen passera donc Noël à la 12e place.

La réaction.

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "Un premier tiers-temps catastrophique, évidemment on ne va pas enlever la qualité technique de Brest qui a commencé de la meilleure des manières, et nous malheureusement on fait trop d'erreurs. La prise en charge individuelle n'est pas bonne, on ne pouvait pas attaquer le match de cette manière là donc on a été punis dès le premier tiers. On est focus sur le palet et on laisse les joueurs dans notre dos, puis on va tous sur le joueur qui va sur le palet. Je vois surtout ce visage là à domicile, j'ai l'impression que si on est dominés à domicile c'est une catastrophe pour le groupe alors qu'à l'extérieur ce n'est pas du tout ça."

Les buts.

Caen : 38e : Brannon assisté par O'Connor

Brest : 5e : J. Avenel asissté par Dana et G. Avenel

5e : Lagarde assisté par Kolodziejczyk et Stuart

7e : J. Avenel assisté par G. Avenel

18e : Kristek assisté par Bradshaw et Rusnak

46e : Greverend assisté par Kolodziejczyk et Stuart

La fiche.

Caen-Brest 1-5 (0-4, 1-4)

Caen : Papillon (GB, 24 arrêts), Blanc (GB), Reynaud, Labanowicz, Robert, Delbaere, Miquelot, Darge, Durand, Kuhn, Zubov, Brannon, Nesa, Chaumont, Prosvic, F. Colotti, Menard (Cap), Dubourg, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

Brest : Ruby (GB, 28 arrêts), Dubos (GB), Greverend, Bradshaw, Rusnak, Colombin, Lubin, Lagarde, Lardière, Kristek, J. Avenel (Cap), Stuart, G. Avenel, Kolodziejczyk, Pain, Marcelle, Dana, Dobron, Foulon

