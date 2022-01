Rouen. Rugby : Rouen passe juste à côté de la victoire

Le temps normand n'aura finalement pas souri aux Lions du Rouen Normandie Rugby. Sous la pluie et dans le vent, le vendredi 8 décembre, ils sont revenus de leur déplacement à Tarbes avec une courte défaite dans leurs valises. Un match serré entre deux équipes de milieu de tableau, qui a finalement tourné à l'avantage des locaux notamment grâce à un essai dès la deuxième minute.

Mis en difficulté dans le jeu courant et dans les phases de conquête, les hommes de Richard Hill s'en remettent au pied de Zack Henry pour ouvrir leur compteur. Mais le buteur tarbais ne manque pas l'occasion d'inscrire des points supplémentaires et Rouen rentre au vestiaire mené 13 à 6.

Les Lions stagnent au classement

Dans le combat, la deuxième mi-temps des Normands est bien meilleure. Hermétiques en défense, ils empêchent les locaux de marquer d'autres points et en inscrivent eux-mêmes six autres. Suffisant pour relancer la fin de match et espérer, mais pas assez pour passer devant au tableau d'affichage. Au classement, les Rouennais redescendent à la 9ème place avec une 7ème défaite pour seulement 3 victoires cette saison et cumulent 17 points.

