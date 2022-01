Rouen. Football : le FC Rouen assure le service minimum face à Alençon

Les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) renouent avec la victoire ! Après deux défaites consécutives, ils ont remporté enfin une victoire sur leur pelouse du stade Robert Diochon face à Alençon le samedi 9 décembre lors de la 11ème journée de National 3.

Un match qui a tourné en faveur des Rouennais sur un fait de jeu peu avant la mi-temps, un penalty généreux accordé pour une faute sur Adama Sidibé qui a transformé lui-même l'offrande. Avec ce seul but de la rencontre, il a offert les trois points de la victoire à ses coéquipiers. Au classement, les Rouges et Blancs remontent à la 6ème place avant la dernière rencontre de l'année 2017 qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017 sur la pelouse de la réserve du SM Caen.

Vincent Laigneau (coach Alençon): "Sur le penalty, l'arbitre n'a pas voulu discuter mais pour moi c'est épaule contre épaule, c'est très très très sévère, ça fait basculer la rencontre. ça nous fait mal néanmoins je pense qu'on a été dominé de manière athlétique sur ce match là puisque l'adversaire a été plus fort dans l'impact et a gagner plus de ballons, il nous a manqué un peu de jambes mais c'est une équipe très costaud mais il reste des regrets sur ce but très dur pour nous".

Manu Abreu (coach Rouen): "Ne me demandez pas si on a été bon, je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire sinon il faudrait que je change de job. On a joué des matchs mieux que cela où on a perdu. C'est certain, je préférerai avoir des certitudes mais on avait besoin de points donc rien que pour ça je suis satisfait mais ça s'arrête là car on doit montrer une autre image tout simplement. "

