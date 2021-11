Le Secours Catholique du Nord Cotentin tire la sonnette d'alarme. Et pour cause, les demandes d'aides ont augmenté de 10% sur l'agglomération cherbourgeoise. Et ça devrait encore s'ampirer avec l'hiver.

C'est pourquoi les bénévoles du Secours Catholique organisent une réunion lundi 27 septembre à Sideville. Ils espèrent ainsi trouver des solutions pour pallier au problème.