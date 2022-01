Saint-Aubin-Routot. Près du Havre, Martine a 500 disques de Johnny et l'a vu 30 fois en concert

C'est une nouvelle que les fans redoutaient ces dernières semaines : Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du mardi 5 décembre 2017 au mercredi 6. Parmi celles et ceux qui suivent le chanteur, Martine Maguet qui habite une maison à Saint-Aubin-Routot, près du Havre (Seine-Maritime). Elle a accumulé environ 500 disques de Johnny et a monté un petit musée avec différents objets concernant "l'idole des jeunes".

C'est à 6 heures du matin précises que Martine Maguet a appris la nouvelle : "mon mari s'est levé avant moi, en allumant la télévision il a vu la nouvelle et il est venu me réveiller". Depuis, la sexagénaire se dit "complètement vidée et anéantie". "Mais, on va continuer à l'écouter, il sera toujours vivant pour nous."

Un mégot de cigarette

Martine Maguet s'est replongé dans toute sa collection sur Johnny Hallyday depuis ce matin. Parmi les objets collector, "un mégot de cigarette récupéré à Deauville lorsqu'il était témoin d'un mariage", de petites photos et "tous les objets qui sont en rapport avec lui".

Martine Maguet Impossible de lire le son.

Elle a aussi vu le chanteur sur scène une trentaine de fois dont le Havre en 2016 et trois fois au Zénith à Rouen. "Je l'avais en face de moi à Rouen et il m'a chanté 'Je te promets', quasiment les yeux dans les yeux et en plus, c'est ma chanson préférée." Martine Maguet confie aussi avoir embrassé Johnny à "plusieurs reprises".

"C'est quelqu'un de ma famille qui est parti", admet la fan de Johnny Hallyday qui aurait bien voulu déposer des fleurs devant sa maison à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). "Mais, j'ai bien vu à la télé que les fans étaient maintenus à distance de la maison et ne pouvaient pas déposer de fleurs devant l'entrée", explique la fan seinomarine. Elle prévoit d'ores et déjà de se rendre aux obsèques de Johnny avec plusieurs autres aficionados du chanteur qui s'est éteint à l'âge de 74 ans.

A LIRE AUSSI.

Johnny Hallyday, monument de la chanson française avec 120 millions d'albums vendus

"Noir c'est noir", Johnny est parti

Au lever du jour, des fans en deuil devant la maison de Johnny

Johnny Hallyday annonce être soigné pour un cancer

Johnny Hallyday hospitalisé pour détresse respiratoire