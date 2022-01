Hors Normandie. Johnny Hallyday, monument de la chanson française avec 120 millions d'albums vendus

Durant toute sa carrière Johnny Hallyday est souvent venue chanter en Normandie, dans les Zéniths de Rouen et Caen bien sûr, mais aussi au Stade Océane du Havre et dans des villes plus petites pour l'idole des jeunes (Évreux ou Dieppe par exemple) lors de nombreux galas des années 60 jusqu'à l'été dernier lors de la tournée des Vieilles Canailles aux côtés d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc.

Un producteur normand pour Johnny Hallyday

De 1975 à 2010, le producteur de Johnny Hallyday c'est le Bernayen Jean-Claude Camus, les concerts de Johnny à la Tour Eiffel c'est lui et le Johnny au Stade de France c'est encore lui. Remercié en septembre 2010, Jean-Claude Camus et "son" Johnny se sont réconciliés il y a quelques semaines.

En près de 60 ans de carrière Johnny Hallyday aura marqué toutes les générations

Les chiffres clés de la carrière de Johnny Hallyday son vertigineux: plus de 120 millions de disques vendus.

183 tournées, plus de 1 000 titres interprétés, composé une centaine de chansons, 40 disques d'or, 22 de platine, 5 de diamant et 10 Victoires de la musique, pour une discographie officielle qui compte 50 albums studio et 29 albums live.

Son dernier album, date de 2015 c'est "De l'amour" réalisé et composé par Yodelice, meilleur "Album de chansons" aux Victoires de la musique en 2016. Son dernier album live est sorti en octobre 2016 avec le meilleur des titres de la tournée "Restez Vivant Tour".

Johnny a toujours mis en lumière la nouvelle génération

La bête de scène a toujours accueilli de jeunes chanteurs sur ces concerts ou ses passages à la télévision, outre ses amis Patrick Bruel, Florent Pagny, Céline Dion, Lara Fabian ou encore -M-, Johnny Hallyday a chanté aussi avec Amel Bent, Christophe Maé, Chimène Badi…

La jeune génération chante Johnny Hallyday

Sorti mi-novembre 2017, l'album "On a tous quelque chose de Johnny" permet à la jeune génération de rendre hommage au chanteur. on y retrouve Calogero, Thomas Dutronc, Loune, Kendji, Lisandro… le tout mis en musique par ses propres musiciens.

Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 à son domicile de Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine.

Il était sorti de l'hôpital il y a 20 jours et vivait entouré du clan Hallyday, sa femme, ses filles, son fils. Il recevait seulement les proches, Eddy Mitchell, Nathalie Baye, Patrick Bruel, Jean-Claude Camus ou encore Jean Imbert.

