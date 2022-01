Humour. Kyan Khojandi au Cargö

Vous vous souvenez sûrement de Bref, cette série à succès qui a fait connaître Kyan Khojandi. L'humoriste revient cette fois avec un one man show tout aussi délirant et hilarant. Dans ce spectacle intitulé Pulsions, Kyan Khojandi aborde tous les thèmes de la vie sous l'angle de l'humour. Rien ne lui échappe et le rythme est donné.

On peut rire de tout et le pari est gagné !

Kyan Khojandi définit le rire comme une véritable thérapie. Le fait d'aborder des sujets graves et parfois très tristes a cet effet inverse et permet selon lui de digérer ces moments de la vie parfois difficiles. L'humoriste réussit ainsi le pari de rire de tout et de faire partager cette philosophie aux spectateurs. 1h30, de confidence de Kyan Khojandi si drôles et à la fois si émouvantes.

Pratique. Mercredi 13 décembre à 20h30 au Cargö. Tarif 35 €. Infos au 02 31 86 79 31

