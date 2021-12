Caen. Caen : il blesse un contrôleur du tram

Lors d'un contrôle dans un tramway à Caen en juillet dernier, un homme âgé de 20 ans donne d'abord une fausse identité avant de s'enfuir. Il provoque alors la chute d'un agent qui se retrouve sur le rail. Celui-ci, blessé au poignet, se voit prescrire par la suite onze jours d'incapacité totale de travail.

Connu de la justice

Le jeune homme était connu des autorités. Il avait eu, par deux fois, injonction de quitter le territoire français après des démêlés avec la justice par le passé.

Mercredi 8 novembre, le tribunal de grande instance de Caen a suivi le réquisitoire du ministère public et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime ainsi que de la société Keolis. Il était poursuivi pour violences sur une personne chargée de mission de service public. Mohamed Touta a écopé de quatre mois de prison ferme et de 700 € de dommages et intérêts, dans un délibéré rendu mercredi 22 novembre.

