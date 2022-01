Cherbourg. Spectacle d'ouverture, patinoire, marché de Noël... Tout sur les fêtes de fin d'année à Cherbourg

Les animations de Noël débuteront le vendredi 8 décembre 2017 à Cherbourg-en-Cotentin : l'ensemble des communes déléguées verra ses rues s'allumer. Ce top départ sera donné à 17h30 avec l'ouverture du marché de Noël, place de Gaulle, de la patinoire et de la piste de luge, qui seront installés du 8 décembre 2017 au 7 janvier 2018. A 19h, place au spectacle d'ouverture, Little Nemo in Slumberland.

Les temps forts

• Déambulation Little Nemo in Slumberland - vendredi 8 décembre à 19h, départ place de la République



Aux manettes du spectacle, la compagnie Les Plasticiens Volants qui a participé notamment aux cérémonies des Jeux Olympiques de Londres et de Barcelone. Le spectacle est consacré à Little Nemo, personnage à l'honneur de la biennale de BD de Cherbourg-en-Cotentin cette année. Une heure de déambulation avec des créatures gonflables volantes extraordinaires, surprenantes marionnettes géantes colorées qui, manipulées depuis le sol, survolent le public et jouent avec lui pour raconter une histoire !

La compagnie recherche d'ailleurs huit bénévoles pour participer au spectacle ! Il devront mesure au moins 1,70 m et être de corpulence moyenne. Et, évidemment, motivés à l'idée de "faire le show" et de dévoiler leurs talents de danseur, comédien ou circassien. Plus d'infos sur le site de la mairie.

• Patinoire et piste de luge - du vendredi 8 décembre au dimanche 7 janvier, place de Gaulle et rue Grande rue



Pendant un mois, sur la glace, de nombreuses animations avec des démonstrations, des soirées à thèm une soirée pour la Saint-Sylvestre. A noter la présence de Surya Bonaly le dimanche 10 décembre. La quintuple championne d'Europe de patinage artistique présentera à 17h son spectacle "Patinoire en fête".

Tarifs : patinoire, 4€/30min ; luge, 0,50€/descente.

Happy hour à la patinoire et à la piste de luge : 1 ticket acheté = 1 ticket gratuit les lundi, mardi et jeudi de 18h à 19h (hors vacances scolaires). Opération ticket de Noël : grâce à votre ticket Zéphir bus du jour, accédez à la patinoire pour 1 € (les 9, 10, 16, 17, 23 et 24 déc.).

Petits et grands pourront profiter de la patinoire du 8 décembre au 7 janvier. - Célia Caradec

• Marché de Noël de Cherbourg-Octeville, du vendredi 8 décembre au dimanche 7 janvier, place de Galle



Organisé par Cherbourg ensemble, il propose de nombreuses idées cadeaux dans ses 29 chalets. L'occasion de déguster vin chaud, pomme d'amour et huîtres. Egalement ponctué de nombreuses animations : embrasement de la fontaine, concerts, lectures de contes… Le chalet des automates sera lui installé rue Au Fourdray.

• L'arrivée du Père-Noël - dimanche 17 décembre, vers 15h, quai Lawton Collins



Le Père Noël arrivera par la mer à bord d'un vieux gréement, avant de déambuler dans les rues du centre-ville en calèche, les bras chargés... de bonbons ! Il sera accompagné de fanfares et de peluches géantes.

Le Père-Noël à bord de La Croix du Sud, arrive à Cherbourg-en-Cotentin. - Célia Caradec

• Shopping le dimanche et garderie de l'UCC



Les commerces seront ouverts les dimanches 10, 17 et 24 décembre.

Par ailleurs, l'Union Cherbourg Commerces organisera un jeu de Noël pour ses clients du 8 au 23 décembre, avec des chèques cadeaux à la clé.

Enfin, pour permettre aux parents de faire leur course sereinement, les commerçants proposent une garderie gratuite les mercredi 20 et samedi 23 décembre, à la salle des fêtes, de 14h à 19h. Avec des activités pour les enfants : jeux, maquillage, sculptures de ballons…

Animations du vendredi 8 décembre au 7 janvier. Programme complet des festivités et dans les communes déléguées sur le site internet et la page Facebook de la mairie.

