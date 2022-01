Le-Havre. Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre surclasse Nancy et retrouve le podium

Le match

Le HAC a maté sa bête noire. Alors que leurs neuf dernières confrontations face à Nancy s'étaient soldées par huit défaites et un nul, toutes compétitions confondues, les Ciel et Marine sont allés s'imposer en Lorraine avec la manière (0-3), ce mardi 28 novembre. Leur deuxième victoire d'affilée après celle face à Lens (1-0) trois jours plus tôt. Après un premier quart d'heure difficile, au cours duquel Thuram dut s'employer sur une tentative de Robic (7e), les Havrais ont douché les espoirs nancéiens en deux temps trois mouvements. Peu avant la demi-heure de jeu, Fontaine s'est offert un doublé en l'espace de deux minutes, avec à chaque fois Bese dans le rôle du passeur décisif (0-2, 28e).

Ferhat enfonce le clou

Blessé, Bese dut céder sa place à la pause à Coulibaly. Pas de quoi troubler la sérénité d'une équipe havraise qui aurait pu plier le match si Mateta, lancé par Ferhat ne s'était pas heurté à la belle sortie de Jourdren (67e). Dans la foulée, Thuram sortit, lui aussi, le grand jeu pour détourner une frappe splendide de Bassi (68e). Il était dit que cette soirée serait radieuse jusqu'au bout pour le HAC, qui ajouta un troisième but par Ferhat dans les arrêts de jeu (0-3, 90+3). Ce quatrième succès de la saison à l'extérieur permet aux Ciel et Marine, invaincus depuis six journées (3 victoires et 3 nuls), de passer de la 7e à la 3e place, à sept points de Reims, le leader, et à trois de Nîmes, 2e.

Au repos le week-end prochain, puisque déjà éliminés de la Coupe de France, les Havrais ne rejoueront que le 9 décembre sur le terrain de l'AC Ajaccio.

Les buts

26 : Après un une-deux avec Ferhat, Bese centre au cordeau en direction de Fontaine, qui ajuste Jourdren.

Nancy - HAC : 0-1

28 : A la suite d'une longue transversale de Bese, Fontaine profite d'une "cacade" de Saint-Ruf pour doubler la mise.

Nancy - HAC : 0-2

93 : Camara sert Ferhat, qui glisse tranquillement le ballon hors de portée de Jourdren.

Nancy - HAC : 0-3

La fiche technique

Arbitre : M. Mokhtari. Spectateurs : 5 000 environ

Buts HAC : Fontaine (26e et 28e), Ferhat (90e+3)

Avertissements Nancy : Abergel (82e) ; HAC : Traoré (13e)

NANCY : Jourdren - Cetout, Yahia, Saint-Ruf, Muratori (c) - Abergel, Pedretti, A. Ba (Hadji, 52e) – Robic (Busin, 65e), Mal. Dembélé (Barka, 69e), Bassi

Remplaçants : Chernik (g), Badila, Clément, N'Guessan. Entraîneur : Vincent Hognon

HAC : Thuram – Bese (Coulibaly, 46e), Moukoudi, Bain, Traoré – Louiserre (Youga, 62e), Lekhal – Ferhat, Fontaine, Bonnet (c) (Camara, 90e) – Mateta. Remplaçants : Fofana (g), Gory, Guitane, Assifuah. Entraîneur : Oswald Tanchot

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Avant le derby, Le Havre tourne au ralenti

Football (Ligue 2, 14e journée): Le Havre résiste au leader

Football (Ligue 2, 15e journée) : Le Havre se fait un peu pardonner

Football (Ligue 2, 16e journée) : Face à Lens, Guitane fait chavirer Le Havre !

Football (Ligue 2, 8e journée) : Vainqueur de Sochaux, Le Havre repart de l'avant