Hérouville-Saint-Clair. Un webdocumentaire à la rencontre des habitants d'Hérouville Saint-Clair

De juillet 2016 à décembre 2017, Nicolas Glorieux et Camille Julie ont collaboré avec les habitants d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) afin de réaliser un webdocumentaire. La thématique : le vivre-ensemble. Le projet a vu le jour après les attentats de 2015. À travers quatorze histoires d'hommes et de femmes habitant "la ville nouvelle", l'internaute choisit et sillonne les différents parcours qu'il veut découvrir. Au grè des décisions et des rencontres croisées, le spectateur fait notamment la connaissance de Marnia, et de sa révélation pour le théâtre à travers sa participation dans une comédie musicale, ou de Karim, éducateur qui exprime avec bienveillance le lien qui l'unit aux jeunes du quartier.

Hérouville, une ville exemplaire en termes de pluralité

Au total près de 300 personnes ont participé à l'élaboration du projet et à sa réalisation. Des jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse ont aussi filmé leur autoportrait. "L'idée n'était pas de juste faire un film, mais de faire participer les habitants et les associations du quartier pour que eux, nous livrent leurs propres définitions du vivre ensemble, raconte Nicolas Glorieux, un des deux réalisateurs. Hérouville est une ville exemplaire dans la notion du vivre ensemble, de par les nombreuses origines étrangères et la diversité qu'elle représente. On voulait que le film renvoie à des exemples positifs", éclaire le jeune cinéaste.

Jeudi 7 décembre, une projection, suivie d'une discussion et d'échanges, est proposée au Café des images, le cinéma se prêtant à l'expérience pour l'occasion.

Pratique. Sortie : jeudi 7 décembre 2017 à 18h30. Cinéma Café des Images4, Square Théâtre à Hérouville Saint-Clair.