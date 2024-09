[En images]. Les habitants fleurissent la ville à Hérouville-Saint-Clair

A vos marques. Prêt. Fleurissez ! Cela fait déjà plus de vingt ans que le concours Fleurir ma ville existe à Hérouville-Saint-Clair. Le maire adjoint au logement, Erwann Bernet, est en charge de l'événement. Pour lui, "c'est une véritable opportunité d'embellir la commune, de façon ludique, en faisant participer les habitants".

Objectif, embellissement de la ville

"On essaie déjà de végétaliser la ville avec nos équipes, on veut entraîner tout le monde !", explique l'adjoint au maire. Et pour que tout le monde puisse participer quel que soit son logement, il existe plusieurs catégories : fenêtre, balcon, terrasse, maison… Les habitants qui le souhaitaient se sont inscrits entre le 6 avril et le 14 juin. Un jury passera ensuite début juillet pour examiner les créations : "Il faut qu'elles soient visibles depuis l'extérieur, qu'elles embellissent l'espace public." Pour Erwann Bernet, cela permet aussi de "mettre en valeur les talents des habitants passionnés".

Du côté des participants, ils ont vraiment à cœur d'en faire bénéficier tout le monde. "Ça vient casser l'aspect béton de mon immeuble, et tous les passants peuvent en profiter. Ma voisine du dessus n'a jamais été aussi contente", sourit Stéphane Georges, qui participe dans la catégorie balcon. Alors, les Hérouvillais ont-ils la main verte ? Réponse fin septembre, lors de la remise des prix !