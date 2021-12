Le-Havre. Football (Ligue 2, 16e journée) : Face à Lens, Guitane fait chavirer Le Havre !

Le match

Face à des Lensois recroquevillés dans leur moitié de terrain, les Havrais ont souvent manqué d'imagination. Ils se sont tout de même créé deux énormes occasions en première mi-temps. D'abord par Fontaine, dont la frappe fut repoussée par Vachoux (5e), ensuite par Bonnet, qui vit sa superbe tentative s'écraser sur la transversale (34e). En panne d'inspiration et de réussite, les Ciel et Marine auraient même pu se retrouver menés au score sans une belle intervention de Thuram sur un tir de Fortuné dans une position excentrée (44e).

Guitane entre et marque

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec d'un côté des Havrais dominateurs mais inefficaces, à l'image de ce duel perdu par Mateta seul face à Vachoux (70e), et de l'autre des Nordistes toujours aussi inoffensifs. Mais alors que le match tombait dans un faux rythme et une certaine monotonie, un éclair de génie de Guitane allait faire chavirer le public havrais. Deux minutes après son entrée en jeu, le petit prodige de 18 ans, servi par Ferhat, éliminait Duverne d'un passement de jambes de grande classe puis croisait parfaitement sa frappe pour inscrire le premier but d'une carrière professionnelle que l'on imagine très prometteuse (1-0, 73e).

Cette victoire permet au HAC de préserver son invincibilité à domicile cette saison et surtout de revenir à trois points de Nîmes, 2e.

Le but

73: Tout juste entré en jeu, Guitane hérite du ballon dans la surface lensoise. D'un passement de jambes, l'international U19 enrhume Duverne avant d'ajuster Vachoux d'une frappe croisée.

La fiche technique

HAC - Lens: 1-0

Arbitre : M. Batta. Spectateurs : 10 299

But HAC : Guitane (73e)

Avertissements au HAC : Youga (27e), Fontaine (84e)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Traoré – Youga (Guitane, 71e), Lekhal – Ferhat, Fontaine, Bonnet © (Louiserre, 88e) – Mateta (Julan, 80e).

Remplaçants : Fofana (g), Ozdemir, Camara, Gory.

Entraîneur : Oswald Tanchot

LENS : Vachoux - Duplus, Dankler, Duverne, Hafez - S. Diarra, Chantôme (c), Bostock (Bellegarde, 83e) – Bayala (Maazou, 83e), Fortuné, Markovic (Lopez, 67e).

Remplaçants : Belon (g), Cvetinovic, Lemos, Zoubir

Entraîneur : Eric Sikora

Prochain rendez-vous dès le mardi 28 novembre avec un déplacement à Nancy.

