Le-Havre. Football (Ligue 2, 14e journée): Le Havre résiste au leader

Il n'aura manqué que les buts. Havrais et Rémois ont offert un beau spectacle, dont Yohann Thuram a été l'acteur numéro 1. Le gardien havrais a éclaboussé la rencontre de toute sa classe, preuve que les Champenois ont exercé une pression de tous les instants, à l'image de Diego. Intenable sur son côté gauche, le Brésilien s'est créé cinq occasions plus ou moins franches mais sans réussir à en convertir une seule.

Reims finit à dix

En supériorité numérique dans le dernier quart d'heure après l'expulsion de Ndom, les Havrais auraient pu signer le coup parfait avec un peu plus de lucidité à l'approche du but de Mendy, auteur, lui aussi, de quelques parades bien senties sur un coup franc de Fontaine, une frappe en angle fermé de Ferhat ou encore une déviation de Bain. Avec ce match nul finalement équitable, le HAC préserve son invincibilité au Stade Océane et s'installe à la 6e place du classement, à sept points de Reims et à quatre de Nîmes, 2e.

Place maintenant à la Coupe de France. Les Ciel et Marine feront leur entrée en lice le dimanche 12 novembre 2017 lors du 7e tour face à Évreux, pensionnaire de National 3. Le match aura lieu à Pacy-sur-Eure.

L'homme du match: Yohann Thuram (HAC)

Et si c'était lui le meilleur gardien de L2? Impérial, le portier havrais a littéralement écoeuré les attaquants rémois en réalisant pas moins de sept arrêts décisifs. Une prestation dans la lignée de son début de saison éclatant.

La fiche technique

HAC - Reims: 0-0

Arbitre: M. Chapron. Spectateurs: 6 858

Avertissements au HAC: Lekhal (57e) ; à Reims: Ndom (71e et 76e)

Expulsion à Reims: Ndom (76e)

HAC: Thuram – Bese, Bain, Camara, Traoré (Julan, 90e+1) – Youga (Ayasse, 70e), Lekhal – Ferhat, Fontaine, Bonnet (c) (Gory, 85e) – Mateta. Remplaçants: Sissoko (g), Coulibaly, Ozdemir, Louiserre.

Entraîneur: Oswald Tanchot

REIMS: E. Mendy - Métanire, Disasi, Abdelhamid, Y. Koné - Chavarria, Mbemba (Ndom, 63e), Da Cruz (c), Diego (H. Kamara, 87e) - G. Kyei (Ngamoukol, 67e), Siebatcheu. Remplaçants: J. Carrasso (g), Cafaro, M. Martin, S. Kyei.

Entraîneur: David Guion

Avec Cyril Capron

