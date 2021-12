Coupe Davis: la France à une victoire du titre après le double

Herbert et Gasquet, alignés pour la première fois ensemble, ont souffert durant cette partie bouclée en 3h03 non sans quelques sueurs froides.

Dans une chaude ambiance, les Belges ont servi pour mener 2 manches à 1 mais les Français se sont ressaisis dans les moments cruciaux pour mettre Jo-Wilfried Tsonga dans les meilleures conditions possibles.

Dimanche, le N.1 français a l'occasion d'apporter le point manquant à son camp face au leader belge David Goffin. Ce dernier, irréprochable vendredi face à Lucas Pouille, n'aura pas le droit à l'erreur pour conserver des chances d'offrir un premier trophée à son pays. En cas d'égalisation, il y aurait un cinquième simple décisif.

Avec ce succès déterminant en double, la France a effectué un grand pas vers un 10e Saladier d'argent, qui lui échappe depuis 16 ans. Mais tout reste possible dans cette compétition dont l'histoire regorge de rebondissements.

Deux fois, lors de leurs trois dernières finales (perdues), les Français ont mené 2-1 le samedi soir avant que le Saladier ne leur file entre les doigts le dimanche: en 2002 à Paris-Bercy contre la Russie de Marat Safin puis en 2010 à Belgrade face à la Serbie de Novak Djokovic.

La Belgique est-elle capable d'un tel renversement de situation? Samedi, ses duettistes ont posé de grands problèmes aux Français mais leur baisse de régime dans le 3e set - surtout de Bemelmans qui a fini en larmes - leur ont coûté cher.

Pari risqué

Herbert et Gasquet, d'abord au dessus du lot, ont bouclé le premier acte en 31 minutes.

Le pari risqué du capitaine Yannick Noah, de titulariser deux joueurs n'ayant jamais joué ensemble, était jusqu'ici payant. Mais un mauvais jeu de service de Herbert a remis en selle des Belges (1-3), de plus en plus à l'aise.

Bemelmans et De Loore ne sont que 118e et 276e mondiaux, respectivement, en simple. Mais la complémentarité entre le gaucher au bandeau et le colosse droitier avait fait mouche à quelques reprises en Coupe Davis. Ils s'étaient offert les frères Alexander et Mischa Zverev lors du premier tour en Allemagne. Et l'an passé, ils avaient dominé la solide paire brésilienne Marcelo Melo/Bruno Soares.

Après le débreak français, De Loore a réussi sans doute le plus beau coup de la partie: un passing de coup droit en terminant sa course dans la bordure près des photographes. Les Belges ont profité des erreurs françaises pour égaliser puis mener 5-3.

Mais les Français, portés par leur public, se sont réveillés et ont repris la main en profitant d'une grosse baisse de régime de Bemelmans.

Après deux balles de break effacés, ils ont pris définitivement l'ascendant. Et ils bouclaient la partie en provoquant une faute de De Loore.

Déjà joués (vendredi):

David Goffin (BEL) bat Lucas Pouille (FRA) 7-5, 6-3, 6-1

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) bat Steve Darcis (BEL) 6-3, 6-2, 6-1

(samedi):

Pierre-Hugues Herbert/Richard Gasquet (FRA) battent Ruben Bemelmans/Joris de Loore (BEL), 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4

Le programme de dimanche:

A partir de 13h30 françaises (GMT+1):

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - David Goffin (BEL)

Lucas Pouille (FRA) - Steve Darcis (BEL)

