Tourlaville. Dans ce collège de la Manche, à 13h50, c'est lecture pour tout le monde !

Un quart d'heure de lecture quotidien, après la pause déjeuner. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, c'est la règle au Collège Diderot de Tourlaville, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Elèves, profs, surveillants...

Élèves et professeurs entrent en classe dix minutes plus tôt. Ils sortent de leur sac romans, bande-dessinées ou mangas, puis... "Silence, on lit" ! Ces trois mots donnent le top départ de cette parenthèse bouquin, valable pour tous, dans toutes les matières. Outre la maîtrise de la langue et du vocabulaire, lire a bien des avantages, comme le constatent Marie Morette, professeur documentaliste et Marie-Lyse Martin, professeur de français :

Marie Morette et Marie-Lyse Martin Impossible de lire le son.

Ce n'est pas une punition… Tout le monde s'y colle. Élèves, professeurs mais aussi surveillants ou agents techniques. "On est contents de réussir à lire tous ensemble, quel que soit le statut du salarié. Il y a une abolition des hiérarchies sociales" souligne la documentaliste.

"Avant je ne lisais pas du tout. Maintenant je lis... un peu !"

A 13h50, c'est lecture pour tout le monde ! - Célia Caradec

Chez les lecteurs compulsifs ou ceux qui n'aiment pas vraiment ça, l'initiative séduit… En témoignent ces élèves de quatrième.

• Youna et Clarisse



s Impossible de lire le son.

• Levani, Mathis et Zyad



Levani, Mathis et Zyad Impossible de lire le son.

• April et Anna



f Impossible de lire le son.

Si l'opération se poursuit, les professeurs rêvent d'ouvrir un nouveau chapitre l'an prochain. Et pourquoi pas de faire des émules dans les établissements voisins !

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest au Collège Diderot

Silence, on lit - Collège Diderot Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Bac: corriger une copie de philo laisse peu de place au hasard

Les devoirs faits au collège pour "ne pas emporter ses difficultés à la maison"

Contre les déserts poétiques, des cabinets de poésie générale