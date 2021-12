Le Pin-au-Haras. La bonne saison du Haras national du Pin

En juin 2017, le Conseil d'administration du Haras national du Pin avait adopté à l'unanimité un schéma directeur, dont l'objectif est de tracer les grands axes de développement et de calibrer les premiers investissements, sur trois axes: tourisme-culture, économie-recherche-formation, sports; s'y ajoutent également les travaux de sauvegarde du bâti.

Bonne saison 2017

La saison touristique 2017 laisse apparaître une progression de 5% du chiffre d'affaires tourisme et de la fréquentation globale. On note une forte croissance de la fréquentation des spectacles qui a plus que doublé entre 2016 et 2017. Sur le plan sportif, les réunions de courses ont remporté un vif succès. Le calendrier des compétitions 2018 est en cours de finalisation et propose un concours de saut d'obstacle et un de dressage en plus de la programmation habituelle.

Vif succès des spectacles

Le Manège d'Aure a fait l'objet de travaux importants en 2017, ils ont permis la mise en oeuvre de nouveaux spectacles et un meilleur accueil du public, avec une hausse spectaculaire de 121 %. Ces travaux à destination des visiteurs devront être complétés avec, notamment, la création de tribunes équestres démontables pour améliorer l'accueil du public avec 1100 places assises sur la carrière de la Poste, jouxtant le manège d'Aure.

Salle de réception

Des travaux pour le futur Village des métiers du Parc aux Daims doivent permettre de transformer une écurie en salle de réception connectée, disponible et adaptable pour différentes manifestations. Les travaux de préservation du bâti se poursuivront également en 2018. Le budget prévisionnel pour 2018 s'équilibrera à 3 127 000 euros.

Repères: Haras du Pin édifié en 1715, 1100 hectares, 15 000 chevaux de compétition en transit sur le site chaque année, 150 jours de manifestations sportives et culturelles par an, 1 espace muséographique, 1 exposition artistique phare chaque année.

