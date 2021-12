Caen. Illuminations, marchés et patinoire : la magie de Noël se prépare à Caen [Infographie]

C'est ce samedi 25 novembre 2017 que les petits lutins de Noël lanceront officiellement sur la place de l'hôtel de ville à Caen (Calvados) les festivités qui rythmeront le mois de décembre. L'occasion d'un événement convivial autour d'un film projeté en plein air pour les enfants et d'un chocolat chaud mais aussi et surtout le début des illuminations de la ville.

Un Noël Or et Argent

"Le thème choisi cette année et Or et Argent, précise Patrick Jeannenez, adjoint chargé de la qualité du cadre de vie. En tout, cela représente 15 kilomètres de guirlande, et 3 000 heures de travail d'installation." Nouveauté cette année, la tour Leroy sera illuminé au même titre que l'hôtel de ville. Mais au-delà des décors, Noël à Caen ne serait pas Noël sans ses petits chalets. Une soixantaine seront installés place Saint-Sauveur, mêlant produit artisanaux, idées cadeaux et produits locaux, comme les madeleines Jeannette. Le Père Noël y aura bien sûr son pied à terre avec des rendez-vous réguliers pour les enfants.

Le marché de Noël fait donc aussi son retour boulevard du Maréchal Leclerc. Autre nouveauté de l'année: une garderie sera mise en place par les commerçants les samedis et dimanches (tous synonymes d'ouverture des boutiques en décembre).

Animations pour petits et grands

Côté animation, la grande roue fait bien sûr elle aussi son retour après une année à succès: en 2016, 30 000 personnes y avaient fait un tour. Après l'après-midi des lutins, les yeux des petits, et peut-être aussi un peu des grands, devraient à nouveau briller le dimanche 3 décembre 2017 où un spectacle de danse et de feu est organisé pour l'arrivée du Père Noël.

Et pour profiter à fond de ses festivités, tout est fait pour faciliter la circulation. Navette gratuite depuis le parc-expo, parking.

