Dieppe. Un week-end pour célébrer le hareng et la coquille à Dieppe

C'est sans aucun doute l'événement de l'automne pour la ville de Dieppe (Seine-Maritime). Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 se tient la 48e foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se pressent aux abords du port pour déguster les produits de la pêche et rencontrer les professionnels de la filière.

Dégustations et animations

Premières images de la #Foireauxharengs de #Dieppe. Envoyez les vôtres pout RT ???? pic.twitter.com/uvXcdrsmj0 — Ville de Dieppe - Fr (@dieppefr) November 18, 2017

Les restaurants proposent pour toutes les bourses les grillades de hareng les plus simples jusqu'aux mets élaborés à base de coquille Saint-Jacques. Le tout se célèbre dans la bonne humeur avec de nombreuses animations au programme tout le week end. Un spectacle de feu viendra même illuminer le quai Henri IV, au niveau du rond-point de la fontaine, samedi 18 novembre 2017 à 18h.

Le programme est à retrouver sur le site de la ville de Dieppe.