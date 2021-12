Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se préparent à la double confrontation face à Mulhouse

Sur une série actuelle de quatre victoires consécutives, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) partent en Alsace affronter les Scorpions de Mulhouse vendredi 17 et mardi 21 novembre 2017 en commençant par le match de la 21ème journée de Saxoprint Ligue Magnus puis avec un 8ème de finale de Coupe de France.

Un match de championnat qui ne permettra pas aux supporters du club rouennais de voir leur nouvelle recrue Alex Aleardi évoluer sur la glace mulhousienne.

Deux matches différents

Alors que les Jaunes et Noirs sont toujours deuxièmes du classement, les Scorpions sont à la peine en championnat avec une modeste 10ème place "Ce sont deux compétitions différentes et il va falloir se concentrer d'abord pour le championnat. On avait vu que c'est une équipe qui défend très bien et qui joue en contre et aussi une équipe qu'on connait très peu", confie Fabrice Lhenry.

Vainqueur lors du match aller (5-2), ses joueurs pourraient en cas de victoire revenir à un point des Bruleurs de Loups de Grenoble qui disputent ce week-end la demi-finale de la Continental Cup. "Il va falloir qu'on les étudie plus car on les a rencontré qu'une fois et ils ont eu des changements de joueurs depuis le début de saison. On essaiera de prendre les trois points ce soir et notre objectif de Coupe de France est d'aller au bout donc on aura plus de données après le match de championnat."

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace(Ligue Magnus): Belle victoire pour les Dragons de Rouen face à Angers

Hockey sur glace : les Scorpions de Mulhouse viennent défier les Dragons de Rouen

Hockey-sur-glace: après la défaite en finale de Coupe de France, les réactions des Dragons de Rouen

Hockey sur glace : retour à la compétition pour les Dragons de Rouen

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale