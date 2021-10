Un mayennais sur Mars : retour sur Terre après 520 jours de confinement

Un Mayennais sur la planète Mars... sans jamais avoir décollé !!!

C’est l’opération « Mars 500 », une simulation de vol sur la planète Mars qui se termine ce vendredui. Elle avait débuté en juin 2010 à Moscou. 3 Russes, un Italien, un Chinois et un Français, un jeune ingénieur de 32 ans, Romain Charles, originaire de St Germain d’Anxure près de Mayenne, ont donc passé 520 jours, dans un module de seulement180 m2, totalement confinés, coupés du monde, sans fenêtre. Seul lien, avec l’extérieur : les messageries, avec un temps d’attente de 40 minutes pour simuler l’éloignement entre la terre et Mars ! La sortie de ces « marsonautes » est très attendue, notamment par toute la famille de ce jeune trentenaire mayennais qui a fait le déplacement jusqu’à Moscou. Mais pas de rencontre directe et de contact physique avant mardi prochain, ces cobayes, seront mis en quarantaine pour une batterrie de tests médicaux. L’enfermement à par exemple, réduit leur système de défense immunitaire.