Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Étienne-du-Rouvray : le chauffage de retour dans la copropriété Robespierre

Le calvaire est enfin terminé pour près de 800 habitants du quartier du Château Blanc, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Après quelques jours passés sans chauffage, la situation a été rétablie le jeudi 9 novembre 2017. Le maire de la commune, Joachim Moyse, a pris un arrêté pour mettre en demeure la société de relancer le chauffage dans cette copropriété.

Retour à la normale

Chose qu'elle refusait de faire jusque là, à cause d'environ 60 000 € d'impayés sur les charges de l'année dernière. C'est donc la Ville qui va payer cette somme. Mais comme il l'assurait la semaine dernière, Joachim Moyse compte bien faire la guerre aux mauvais payeurs responsables de cette situation et les pousser à rembourser ce qu'ils doivent. En attendant, les habitants ont retrouvé le chauffage, sans utiliser des moyens provisoires et dangereux pour braver les températures parfois négatives de ces derniers jours.

A LIRE AUSSI.

Près de 800 personnes privées de chauffage aux portes de Rouen

Le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray interdit les nouveaux compteurs Linky