Trump et Xi devant l'Apec avec deux visions concurrentes du commerce mondial

Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping, à la tête des deux plus grandes économies du monde, devraient présenter vendredi des visions concurrentes pour l'avenir du commerce mondial devant les dirigeants de l'Asie-Pacifique réunis en sommet au Vietnam.

Les deux chefs d'Etat, ainsi que le président russe Vladimir Poutine, sont attendus vendredi dans la ville côtière de Danang dans le centre du Vietnam, pour le sommet annuel du forum de l'Asie-Pacifique (Apec), qui représente 60% de la richesse mondiale.

Il s'agit de la première visite du président américain au Vietnam, l'une des étapes de son premier voyage en Asie, le plus long dans la région d'un chef d'Etat américain depuis un quart de siècle.

Trump, dont la doctrine est l'"Amérique d'abord", est très attendu dans la région par des dirigeants qui veulent des clarifications sur sa vision d'"une région Indo-Pacifique libre et ouverte".

Le retrait abrupt des Etats-Unis de l'accord de libre-échange Asie-Pacifique (TPP), décidé par Donald Trump trois jours seulement après son arrivée à la Maison Blanche, avait désarçonné nombre de pays signataires, Japon et Vietnam en tête.

Alors que les Etats-Unis se replient derrière le "nationalisme économique", la Chine va faire un pas en avant, estime l'analyste Ian Bremmer du cabinet Eurasia Group.

"Les Etats-Unis sont de plus en plus vus comme un allié inconstant" et "même si beaucoup de pays n'aiment pas nécessairement le modèle chinois, ils vont avec ce qu'ils ont", ajoute-t-il, évoquant les nombreux immenses projets de la Chine dans la région.

Xi Jinping est ressorti renforcé du dernier congrès du Parti communiste. Il est vu comme le dirigeant le plus fort depuis des décennies, à la tête d'un pays qui se voit en puissance montante à même d'ébranler la domination américaine.

Rencontre Trump - Poutine ?

Dans ce contexte, emmenés par le Japon, les ministres de l'Economie des 11 pays restants mènent depuis jeudi de grandes négociations espérant conclure un nouveau TPP sans les Etats-Unis. Mais les négociations sont complexes.

Un responsable du gouvernement japonais à Tokyo a expliqué vendredi à l'AFP que les onze pays avait conclu "un accord de base au niveau ministériel" qui devait ensuite être soumis aux dirigeants de chaque pays avant d'être approuvé.

Mais le ministre du Commerce du Canada, François-Philippe Champagne, a nié par la suite qu'une percée avait été réalisée. "Il n'y a pas d'accord sur le TPP", a-t-il déclaré dans un tweet.

Initiative des Etats-Unis, cet accord, conclu en 2015 par 12 pays représentant 40% de l'économie mondiale, était vu par ses défenseurs comme un indispensable contrepoids à l'influence grandissante de la Chine.

En marge des discussions économiques, le dossier de la Corée du Nord, qui a été au centre des premières étapes du voyage asiatique de Trump (Japon, Corée du Sud, Chine) devrait de nouveau être évoqué à Danang.

Une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la deuxième après celle de juillet au G20, pourrait avoir lieu, le Kremlin ayant jugé mercredi qu'elle était "très probable", même si les détails n'ont pas encore été arrêtés.

Jeudi, lors d'une déclaration à Pékin au côté de son homologue chinois, Trump a de nouveau appelé Moscou à augmenter la pression sur le régime de Pyongyang pour aider à résoudre "cette situation potentiellement dramatique".

Pendant la visite du président américain à Pékin, Xi Jinping n'a annoncé aucune nouvelle mesure concrète pour forcer le régime nord-coréen à renoncer à son programme nucléaire.

Dans l'après-midi, le président américain, qui a toujours réussi à éviter la conscription, rencontrera également des vétérans américains de la guerre du Vietnam.

