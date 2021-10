C'est un meilleur score que l'album "Viva la vida Or Death And All His Friends" qui s'était écoulé à près de 47 000 exemplaires en première semaine.

"Mylo Xyloto" bat aussi le record instauré par le Dj David Guetta au mois de septembre dernier en devenant l’album le plus téléchargé dès la première semaine en comptant 14 244 achats numériques.