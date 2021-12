"Charlie Brown", un titre inédit du futur album de Coldplay!

Chris Martin et sa bande ont interprété leur nouveau single Every Teardrop is a Waterfall, ainsi qu'un titre inédit jusqu'alors, baptisé Charlie Brown, en référence au maitre de Snoopy, garçon angoissé et malchanceux, héro de la bande dessinée Peanuts créée par Charles M. Schulz en 1950.



Ce nouveau morceau figurera sur le cinquième opus de la bande emmenée par Chris Martin, annoncé pour fin octobre, et s’ajoute aux trois premiers titres déjà dévoilés : Every Teardrop is a Warterfall, Major Minus et Moving to Mars.