Caen. Le CBC sorti de la Coupe par Cholet (68-79)

La (courte) aventure de Caen (Calvados) en Coupe de France a pris fin ce mardi 7 novembre 2017 contre Cholet (Maine-et-Loire), équipe évoluant en Pro A. Largement menés à la fin de la première mi-temps (31-45) puis du 3e quart (48-63), les Cébécistes ont trouvé les ressources pour revenir à 5 points en début de 4e quart (59-64) avant que les Choletais, logiquement supérieurs ne se ressaisissent pour l'emporter 68-79. Les deux recrues Johan Clet et Anthony Odunsi ont par ailleurs disputé leurs premières minutes au Palais des Sports qui les a acclamé à leur entrée.

Les réactions

Hervé Coudray, entraîneur de Caen : "On a pas été ridicules, on a mis de l'intensité et de l'énergie, surtout en début de dernier quart. Je suis agréablement surpris car on ne faisait pas de la Coupe une priorité."

Bryson Pope, capitaine de Caen : "Ce match nous a permis de voir une intensité défensive de Pro A qui nous servira beaucoup dans un déplacement compliqué vendredi. Jouer trois matchs dans la semaine permet de maintenir une certaine intensité qu'on ne retrouve pas forcément à l'entraînement."

La fiche technique

Caen-Cholet 68-79 (17-20, 14-25, 17-18, 20-16)

Caen : Williams 14, Sidibé 8, Cape 7, Cornely 4, Chelle 7, Thondique 11, Pope 7, Clet, Djedje 2, Vautier 5, Odunsi 3

Cholet : Gotcher 3, Gates 4, Rousselle 7, Maras 6, Boutsiele 18, Ndoye 8, Palsson 7, Evans, Michineau 11, Drouault 15

Prochain match : vendredi 10 octobre à Charleville-Mézières

