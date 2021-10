IKEA a ouvert à Fleury-sur-Orne !

Au son des "bonjour !" et "bienvenue chez nous, bienvenue chez Ikea, bienvenue en Suède" du speaker, 400 à 500 personnes se sont amassées dans la galerie d'entrée d'Ikea, ce matin à 9h. Ils ont pu accéder au magasin sous une haie d'honneur formée par les employés de la marque, de part et d'autre des escalators. Les parkings, eux, étaient pleins depuis 8h45.

A l'entrée, les animations ne manquent pas pour faire patienter le client, parfois sur place depuis une bonne heure. Echassiers, fanfare et ballons bleu et jaune occupaient le hall, et un grand jeu était organisé. "C'est surtout pour ça qu'on vient !", assure une cliente. "Nous, on est retraités, alors on ne pouvait pas manquer ça", renchérit une autre. Clients comme curieux de tous les âges sont au rendez-vous.

La direction attend en tout cas une fréquentation de 55 000 personnes d'ici vendredi.