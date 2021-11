Sées. La médiathèque de Sées ouvre après deux ans de travaux

À Sées (Orne), la vieille Halle au grain vient d'être réhabilitée. Près de trois millions d'euros ont été investis pour la préservation de ce monument historique, dont les murs s'écartaient inexorablement les uns des autres! Consolidation du bâti, charpente, traitement contre l'humidité... Le bâtiment est désormais "comme neuf", pour héberger la médiathèque, sur trois niveaux.

22 mois de travaux

Après 22 mois de travaux, la médiathèque de Sées ouvrira mardi 7 novembre. Une journée "portes ouvertes" est organisée ce samedi 4 novembre. L'endroit se veut être un "lieu de vie". Julie Mabille, responsable de cette médiathèque de Sées:

Julie Mabille Impossible de lire le son.

Visite guidée...

Après la majestueuse entrée, ce sont deux salles de réunion, une immense salle d'exposition baptisée L'Agora (qui accueillera la bourse aux livre le 9 décembre), puis la médiathèque à proprement parler qui s'offrent aux visiteurs. Au rez-de-chaussée: espace presse, jeux, postes d'accès à Internet gratuit, espace pour les tous petits, espace BD (pour tous les âges), espace numérique (ouverture en 2018), espace documentaire.

L'Agora, salle d'exposition de la médiathèque de Sées. - Eric Mas

Le premier étage accueille les romans. Le second propose un espace pour ceux qui veulent travailler sur place. Il servira également aux ateliers, à l'animation, aux loisirs créatifs et à l'aide aux devoirs dès le mercredi 8 novembre à 14h.

14.000 ouvrages

On trouve aussi des encyclopédies, dictionnaires, et oeuvres classiques. Enfin, un espace CD (écoute possible sur place), multimédia, DVD et jeux-vidéo (jeu possible sur place).

La médiathèque de Sées, sur trois étages. - Eric Mas

La médiathèque de Sées abrite 14.000 ouvrages. Outre ses deux salariés, une équipe de onze bénévoles y collabore. Elle sera prochainement équipée du wifi, avec des tablettes à disposition.