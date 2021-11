Caen. Après le bégaiement, ce Caennais s'est "réapproprié" sa vie

Un jour, il a dit stop au bégaiement. Jeune étudiant à Caen (Calvados) en provenance d'Avranches, il a décidé de soigner ce qui depuis huit ans le "faisait passer pour un autre". À coup de séances avec une orthophoniste et grâce à un gros travail personnel, il a chassé ce trouble du langage. "J'ai ainsi pu me réapproprier ma vie", commente-t-il.

Une soirée au Lux pour mieux comprendre le bégaiement

Dix ans plus tard, il s'active au sein de l'association Parole bégaiement pour venir en aide à ceux qui comme lui "usent de subterfuges pour éviter des situations et du coup s'enferment". Une personne sur cent souffrirait de ce trouble du langage. "Il faut bien prendre conscience que c'est avant tout lié à un problème au niveau de la maîtrise de ces émotions et qu'il ne faut donc pas dans un premier temps se concentrer sur la forme" :

Guillaume Leplé de l'association Parole bégaiement à Caen. Impossible de lire le son.

Dans son combat pour aider les victimes du bégaiement, il co-organise avec l'orthophoniste bayeusaine Bénédicte Bonnet, également membre de l'association parole Bégaiement, et avec le Lux, une soirée consacrée à ce thème, samedi 4 novembre 2017 (19h45). Le film M qui en traite sera diffusé en présence de sa réalisatrice, Sara Forestier, avant un temps d'échange.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen, l'appel à l'aide des parents d'Adèle, deux ans et handicapée moteur, pour améliorer ses soins

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

Arbitrage et vidéo: le foot est plus juste, mais la confusion règne encore