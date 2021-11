Rouen. Football (Ligue 2, 13e journée) : Le Havre maître du derby face à QRM

Le match.

Plutôt agréable, ce derby normand le fut pendant 90 minutes. D'un côté, les Havrais ont assumé leur statut d'habitué de la Ligue 2, gérant les événements et jugulant les véléitées initiales de QRM, et QRM justement, porté par sa générosité mais plombé par de tros grosses erreurs, à l'image de celle commise sur le premier but Havrais, oeuvre de Fehrat en sortie de premier quart d'heure (14e). La suite a vu les Qrmistes donner de l'allant aux débats mais après seulement 50 secondes en seconde période, Fehrat a à nouveau frappé, contraignant Clauss à battre son propre gardien sur un centre fuyant (46e). Avec encore une mi-temps à jouer, les débats venaient toutefois d'être pliés. Le break d'avance s'avérait amplement suffisant pour les " Ciel et Marine " qui géraient aisément leur acquis, Julan ratant l'immanquable à l'orée du temps additionnel (90e) et Duhamel ne connaissant pas meilleure issue dans son envie de sauver l'honneur (90+1).

Les buts.

14e : Sur un coup franc pour QRM, le ballon est rapidement sorti. Clauss et Taufflieb se manquent et permettent à Fehrat d'aller défier et battre Hartock.

QRM : 0- Le Havre : 1

46e : Débordement côté droit de Fehrat qui centre fort devant le but. Hartock et Clauss se percutent et le ballon termine au fond des filets Rouennais.

QRM : 0- Le Havre 2

Réactions.

Oswald Tanchot (entr. Le Havre) : " L'objectif était de remettre un peu de points sur nos matchs à l'extérieur. C'est fait. Il fallait déclencher quelque chose en montrant des vertus de solidarité et de solidité ".

Manu Da Costa (entr. QRM) : "On ne peut pas espérer gagner un match en faisant deux erreurs comme celles qui ont apporté les buts Havrais. En terme de niveau tactique professionnel, on n'y est pas".

Fiche.

Arbitre : M. Petit, spectateurs : 7262

QRM : Hartock, Clauss, Salze, Lefort, Vignaud, Oliveira, Tie Bie, Boujedra, Taufflieb, Basque, Duhamel, entr. M. Da Costa

LE HAVRE : Thuram, Bese, Traoré, Camara, Bain, Bonnet, Youga, Lekhal, Fehrat, Fontaine, Mateta, entr. O. Tanchot

Buts : Le Havre : Fehrat (14e), Clauss (csc 46e)

