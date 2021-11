Perche en Nocé. 123 espèces d'oiseaux recensées dans le Perche

Un fastidieux comptage a débuté en 2016 sur le territoire du Parc naturel régional du Perche (Orne et Eure-et-Loir), financé par la France et l'Europe, sur plus de 7000 hectares de forêt.

123 espèces d'oiseaux viennent d'y être recensées, dont des espèces rares ou menacées. En 2017, l'inventaire a débuté au mois de mars, sur les nicheurs précoces. Puis, en début d'été, sur les migratoires. Et à nouveau, cet automne, alors que ces oiseaux migrateurs redescendent vers le sud.

Comme le martin-pêcheur, les oiseaux sont recensés plus nombreux dans le Perche. - (c) Denis Keith - PNRP.

Des points d'écoutes

275 points d'écoute des oiseaux, pour les identifier, ont duré chacun dix minutes. Ils sont séparés d'au minimum 300 mètres, sur les territoires concernés, pour limiter les doublons.

Le pic noir est l'une des espèce qui a justifié le classement du Perche en zone de protection spéciale Natura 2000. - Margot DOUADY

Pour les professionnels du Parc, cette augmentation du nombre et des espèces d'oiseaux recensés est due aux travaux de restauration des étangs, nombreux sur ce secteur. Ces milieux humides sont très favorables à l'habitat des oiseaux: martins-pêcheurs, balbuzards et autres bondrées apivores… Les explications de Vincent Trémel, chargé de mission patrimoine naturel, au Parc naturel régional du Perche:

Un inventaire ornithologique

Deux ans de travail seront encore nécessaires pour affiner cette seconde édition de l'inventaire ornithologique du Perche. Pour le Parc régional, les travaux de restauration des étangs et l'augmentation du nombre des oiseaux contribuent à la notoriété et au développement de l'économie touristique du territoire precheron.