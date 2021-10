Rouen. Rugby: le Rouen Normandie Rugby reçoit Strasbourg

Vaincus il y a quinze jours sur la pelouse de Bourgoin, les Lions du Rouen Normandie Rugby renouent avec le championnat en recevant l'équipe de Strasbourg pour un match comptant pour la 6e journée de la Poule de Fédérale 1 ce samedi 21 octobre 2017.

Un match entre mal classés

Et ce match aura toute son importance puisque si les Rouennais sont actuellement la lanterne rouge de ce championnat, les Alsaciens ne sont pas non plus au mieux puisqu'ils se positionnent en avant-dernière position avec seulement un petit point d'avance au classement.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les joueurs de Richard Hill qui ont un match de retard face à leur adversaire direct.

