Caen. L'émission Midi en France s'invite place Saint-Sauveur à Caen

Il voyage de ville en ville à travers l'Hexagone chaque semaine et c'est à Caen (Calvados) que le plateau de Midi en France s'installera mardi 24 octobre 2017. L'émission de France 3, animée par Vincent Ferniot, sera tournée place Saint Sauveur.

Cinq émissions de 26 minutes

Le programme met en avant une ville est sa région. Tournée mardi, l'émission sera diffusée en cinq épisodes de 26 minutes la semaine du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017. Elle mettra un coup de projecteur sur la cuisine itinérante et autres trésors du patrimoine de Caen et sa région.

Attention si vous habitez ou circulez dans le quartier: la place Saint-Sauveur et les rues Pémagnie, aux fromages, Quincampoix, Vauquelin et Saint-Sauveur seront fermées à la circulation de 7h à 17h mardi. Il sera également interdit de stationner dans la rue Pémagnie et la place Saint-Sauveur.

