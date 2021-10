Le-Havre. Faux policiers : un père et son fils interpellés au Havre

C'est l'aboutissement de trois semaines de filature pour les agents de police du Havre et de Rouen (Seine-Maritime). Deux voleurs par ruse ont été interpellés hier, lundi 16 octobre 2017, au Havre, après une tentative de vol. Le père et son fils s'en prenaient à des personnes âgées vulnérables. Ils se rendaient une première fois à leur domicile en se faisant passer pour de faux agents EDF. Les deux hommes relevaient les compteurs d'eau avant de demander au propriétaire de payer la prestation sur leur smartphone. Ils repassaient ensuite plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tard en tant que faux policiers, ils prétextaient alors avoir retrouvé les voleurs et demandaient aux victimes leur carte bancaire pour les rembourser.

Récidivistes

Le père, âgé de 57 ans, et son fils de 28 ans, ont été placés en garde à vue. Les deux hommes sont déjà connus de la justice, condamnés pour les mêmes faits, ils sont sortis de prison il y a moins d'un an. Le fils portait d'ailleurs toujours un bracelet électronique.

L'enquête a pour l'instant permis de recenser une quinzaine de victimes mais il pourrait y en avoir d'autres. "Ils ont commis entre cinq et six faits par jour, deux fois par semaine", précise le commissaire Nicolas de Golmard, chargé de l'enquête. L'affaire a été transmise au parquet du Havre.

