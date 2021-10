Les Rendez-vous découverte de Caen la mer (Calvados) s'imaginent comme une fenêtre ouverte sur notre héritage commun. Au fil de la trentaine de propositions que constitue le programme, vous partirez à la rencontre de ceux qui préservent le patrimoine, ceux qui le transmettent, ceux qui l'explicitent, et ceux qui le fabriquent car il s'agit bien d'une matière vivante.

Prenez rendez-vous avec le patrimoine!

43 rendez-vous, 9 conférenciers, 13 rencontres et 8 coups de coeur! Suivez le guide pour explorer avec eux la face cachée du patrimoine! Poussez par exemple la porte les lieux qui font l'identité du territoire et découvrez le site fortifié Hillman à Colleville Montgomery. Situé à proximité de Ouistreham, sur les plages du Débarquement, le fort était un poste de commandement des défenses côtières allemandes sur les plages de Normandie. Sur 24 hectares, découvrez 20 bunkers et casemates construits par les Allemands entre 1942 et 1944 pour défendre leurs lignes.

Original aussi, visitez Caen en gyropode, ce véhicule électrique monoplace insolite et écologique. Dans un tout autre genre, vous pouvez également choisir la gourmandise en assistant à des démonstrations de cuisine au restaurant Riva Bella Thalazur de Ouistreham ou bien encore découvrir Old up, la bière 100 % locale fabriquée depuis peu dans la brasserie de Saint André sur Orne.

Il y a forcément parmi ces rendez-vous un lieu que vous aimeriez découvrir. Alors n'hésitez à parcourir le programme et réserver votre coup de coeur!

Pratique. Jusqu'au 31 janvier. Office de Tourisme. De 5,50 à 6,50 €. Infos et contact au 02 31 27 14 14