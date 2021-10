Rouen. À Yvetot: agressé pour un "mauvais regard"

À Yvetot le 10 octobre 2017, la police est appelée dans un bar dans lequel une bagarre a opposé Sofiane Ferra, 25 ans, et sa victime, un jeune homme tranquillement attablé à boire un café. Des regards qui se croisent, une agressivité latente et voilà le prévenu qui s'acharne sur sa victime. Il roue de coups le jeune qui se défend. Les deux hommes tombent à terre puis le prévenu s'enfuit pour mieux revenir, armé d'un couteau selon les affirmations de la victime. Le prévenu jure que c'était un "poing américain" qu'un ami lui a prêté, mais qu'on n'a jamais retrouvé. Le témoignage du gérant du bar et de sa serveuse affirme avoir vu la lame d'un couteau.

Une agression préméditée

La bagarre reprend, les protagonistes sont à terre mais le prévenu s'enfuit à nouveau. La Police le retrouve sur la place publique, il porte une casquette ensanglantée. Entendus, les témoignages convergent: le prévenu a fait preuve d'une violence gratuite. Il déclare à la barre: " Je m'excuse, je reconnais les faits". Son casier judiciaire fait mention de deux condamnations pour faits identiques en 2015. Pour le Procureur, " Le comportement du prévenu relève de l'agression préméditée", alors que sa défense affirme que " La victime a sa part de responsabilité dans l'altercation". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à huit mois de prison dont six avec sursis, et une mise à l'épreuve de deux ans.

