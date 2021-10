Une actu riche pour Amir. En plus d'enchaîner les dates de concerts et de préparer le terrain pour l'arrivée de son deuxième album "Addictions" prévu pour le 27 octobre, le chanteur donne de la voix pour le nouveau film d'animation des Studios Warner Bros "Lego Ninjago".

On peut y voir Amir se balader et faire du vélo dans les bois et même croiser des personnages du film, regardez :