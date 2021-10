Saint-Lô. Conseil départemental de la Manche : Marc Lefèvre prône la continuité

Et dire qu'en 2014, il avait longtemps laissé planer le doute sur sa candidature aux élections départementales. Trois ans et demi plus tard, le conseiller départemental de Carentan (Manche) va prendre la présidence de l'institution, succédant ainsi à Philippe Bas, démissionnaire.

Bas contraint au départ

En effet, alors qu'il présidait la collectivité depuis 2014, Philippe Bas a été sommé par la loi sur le non-cumul des mandats de faire un choix entre le Conseil départemental de la Manche et le Sénat. Réélu sénateur, il a choisi son mandat parlementaire. Il a quitté officiellement la présidence de la Manche, le 9 octobre 2017.

Lefèvre un intérim de longue durée

En attendant que le successeur de Philippe Bas ne soit élu, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. Voilà qui tombe bien puisque ce dernier n'est autre que Marc Lefèvre, le successeur désigné par la majorité départementale. À 68 ans, Marc Lefèvre va s'installer pour 4 ans, en haut de la hiérarchie départementale. Le futur président prône la continuité…

Du neuf avec l'existant

Le nouveau patron du département l'assure : "l'équipe ne va pas beaucoup changer". Jean Morin, actuel vice-président en charge des infrastructures deviendra son premier vice-président. Quant au vice-président en charge des finances (Marc Lefèvre occupait ce poste jusqu'ici), "il sera connu d'ici quelques jours, j'ai déjà ma petite idée", indique Marc Lefèvre.

