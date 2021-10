Dans "Cherchez, trouvez, gagnez" entre 9h et 13h sur Tendance Ouest, Tom vous invite à découvrir l'objet mystère. L'observation de votre quotidien, vos questions à l'antenne et votre fidélité pour noter le moindre indice dévoilé vous permettront sans doute de dénicher l'objet caché.

Double dose de cadeaux actuellement

Après une semaine de recherches Tendance Ouest double la mise en vous offrant deux cadeaux dans votre jeu d'enquête. Gagnez en ce moment:

- votre tablette éducative Genius XL de V-Tech accessible aux enfants dès 5 ans. Elle se transforme en ordi-tablette en un glissement de doigts. Dotée de 80 activités (sciences, maths, orthographe, logique, etc.) elle permet non seulement l'apprentissage mais laisse place aussi aux envies artistiques avec plus de 350 créations possibles.

- 1 an de lessive! Un cadeau pratique, utile et qui vous permettra surtout de faire des économies toute l'année sur vos courses. Plus de 200 capsules avec différents parfums: Cachemire enveloppant (lilas des Indes et fleurs de coton), Brésil tonifiant (coco verde et fleur de passion) et Maroc envoûtant (fleur d'oranger et lait d'amande douce). Au lieu d'acheter de la lessive vous pourrez vous offrir de petits plaisirs.

Les inscriptions se font par SMS en envoyant TOM au 7 11 12 (65 centimes par message) et par téléphone lors du signal antenne en appelant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute).

Bonne chance!

