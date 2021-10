Notre-Dame-de-Gravenchon. Un véritable arsenal découvert après une dispute familiale près du Havre

Soixante-treize armes d'épaule, huit armes de poing, une grenade anti-char et 500 kg de munitions et de matériel de rechargement, voilà ce qu'ont retrouvé les policiers, vendredi 6 septembre 2017, à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime). Une découverte qui fait suite à un différend familial.

Jeudi soir, la police est alertée par une mère de famille. Son conjoint a menacé leur fils de 13 ans avec un pistolet d'alarme, non létal. L'homme de 61 ans a été interpellé et placé en garde à vue. La mère et le fils ont alors révélé aux forces de l'ordre que le sexagénaire, amateur de tir sportif et collectionneur, disposait chez lui d'un important stock d'armes et de munitions, rangées dans des coffres réglementaires.

Kalachnikov, semi-automatiques et carabines

La perquisition menée le lendemain matin a mis à jour un arsenal comprenant notamment des armes de guerre de type kalachnikov, semi-automatiques et carabines. La moitié seulement de ces armes seraient détenues légalement. Elles ont été saisies et placées sous scellés, les munitions seront détruites.

Une plainte a été déposée pour menace avec arme. Inconnu des services de police, l'homme, qui a fait l'objet d'une expertise psychiatrique au cours de sa garde à vue, a été déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution prochaine au tribunal correctionnel.

Avec AFP

