Verson. Près de Caen, la SPA fête les 20 ans de son refuge

Le refuge de la SPA Basse-Normandie de Verson, près de Caen (Calvados), fête ses 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l'établissement ouvre ses portes ce samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017, de 14h à 18h.

60 chiens et chats dans l'attente d'un foyer

L'association Dog's Balades Calvados sera présente et des collectes de friandises, litière, couvertures, compresses, croquettes, jouets, ballons organisées. L'occasion également de faire des dons pour le refuge et pourquoi pas d'adopter l'un des 60 chiens et chats dans l'attente d'un foyer.

La SPA de Basse-Normandie a été créée en 1952. Le refuge de Verson a ouvert en 1997. Depuis, plus de 8 800 animaux ont été accueillis.

Pratique. SPA Verson. Route de Saint Manvieu-Norrey. Tél. 02 31 08 00 75