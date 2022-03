Malted Milk en concert ce Samedi au Normandy à Saint-Lô!

Malted Milk fait partie de ces groupes qui se sont formés seuls. Forgé sur la route, le groupe d’abord duo acoustique Delta Blues, puis quintet dans le style Chicago a écumé les scènes de France et d’Europe.

Un bref passage à Memphis, une rencontre avec le chanteur américain Karl W. Davis et la tournée qui suivra à l’accompagner (Karl W. Davis & The Milkmen) marqueront un nouveau virage artistique pour l’équipe d’Arnaud Fradin : Malted Milk sera Soul .



Tout simplement bluffé par la qualité de jeu, la qualité musicale du groupe, l'approche avec le public! Rendez-vous dès 20h30 à la salle le Normandy à Saint-Lô pour découvrir la Black Music de Malted Milk.



Et comme dirait Lulu Gainsbourg, je vous propose de vous mettre un peu " L'eau à la bouche..." avec cette vidéo!