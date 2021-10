Caen. Les Drakkars peuvent se rassurer en Coupe de France

Battus (1-2) en championnat de D1 pour la deuxième fois consécutive samedi dernier par La Roche-sur-Yon (Vendée), les Drakkars de Caen (Calvados) ont une bonne occasion de se remettre en confiance ce samedi 7 octobre 2017 avec un déplacement à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise) qui évolue en Division 3, soit deux divisions en dessous des Caennais.

Une panne d'efficacité offensive

Le principal problème des Drakkars lors des défaites à Brest (3-1) puis contre La Roche-sur-Yon (1-2) a été la réussite des attaquants car le but à Brest a été marqué par le défenseur Gabriel O'Connor. "Quand un attaquant enchaîne les matchs sans marquer c'est de pire en pire pour sa confiance, le but devient de plus en plus petit, explique le coach Luc Chauvel. Ce match contre une D3 doit nous permettre de nous reprendre, si on fait le métier en jouant simple on ne devrait pas avoir de soucis."

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Drakkars doivent rebondir à domicile

Hockey sur glace : défaite 5-4 des Drakkars de Caen à La Roche-sur-Yon

Hockey : les Drakkars de Caen piégés par La Roche-sur-Yon (1-2)

Ligue 1: PSG-Bordeaux les invaincus, Nice-OM pour convaincre

Ligue 1: Monaco-Marseille, encore un score de tennis?