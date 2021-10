Caen. Bonne table à Caen : le Vesuvio, un gout d'Italie dans vos assiettes

Pour notre bonne table hebdomadaire, direction la place des Quatrans à Caen (Calvados). Au Vesuvio, le décor de l'Italie, un brin kitch mais sans prétention et tellement charmant, vous plonge directement dans l'ambiance. Au centre du restaurant trône d'ailleurs un four à pizza qui donne tout de suite le ton.

Ribambelle de pizzas

C'est donc tout naturellement que notre oeil est attiré sur le large choix de pizzas que propose la carte. De l'exotique à la plus traditionnelle, il y en a pour tous les goûts. En ce début de saison automnale, la plus affamée d'entre nous opte sans hésiter pour la pizza tartiflette. Pour nous, ce sera une roquetta avec fromage de chèvre, roquette, jambon et tomates fraîches et une classique lardons, tomates et oeuf. La pâte est parfaite, tout juste épaisse et un brin croustillante, et les portions plus que généreuses.

À la carte également, des pâtes, lasagnes et autres incontournables de l'Italie, une jolie liste de desserts et même une formule enfant. Seul petit bémol: le tiramisu maison servi à mon amie pour le dessert, est accompagné de crème anglaise! Mais quoi qu'il en soit, dans ce restaurant d'habitués, le patron et le personnel sont au petit soin et l'ambiance est conviviale. Une bonne adresse pour un repas entre collègue ou le soir avant de sortir pour un prix tout à fait abordable: une pizza et un café nous reviennent à moins de 13€!

Pratique. 12 Place Jean Letellier à Caen. Tél. 02 31 85 61 50.

